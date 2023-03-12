KPSS'ye kaç gün kaldı, sınav tarihi ne? 2023 KPSS başvuruları başladı mı? ÖSYM aday işlemleri ekranı

2023 KPSS başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un sınav tarihini açıklamasının ardından gözler KPSS başvuru ekranına çevrildi. Milyonlarca aday başvuru tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Sınav ücretlerinin yatırılacağı tarihe dair de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KPSS'YE KAÇ GÜN KALDI, SINAV TARİHİ NE?

Bu yıl yapılacak olan KPSS ile ilgili ÖSYM Başkanı'ndan açıklama geldi. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıklamasında,

"Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" dedi.

2023 KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023 KPSS başvuru tarihleri ÖSYM'nin sınav takvimi sayfasında yayınlamlandı. Açıklanan takvime göre, 06.06.2023 - 07.06.2023 23:59'a kadar başvuruların yapılması gerekiyor.

Ek olarak, KPSS ortaöğretim önlisans sınavları 2023 yılında yapılmayacak. Lisans KPSS her yıl, önlisans/ortaöğretim KPSS 2 yılda bir yapılıyor.



