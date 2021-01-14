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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

14.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Aralık-7 Ocak'ta adaylardan tercih başvurularının alındığı KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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