KPSS'ye geç kalan bazı adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 725 ekip aracı ve 1949 motosikletli polis ekibinin sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus müdürlüklerimizce 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi. Tüm ekiplerimize teşekkürler."
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