Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından The Crown'ın izlenmeleri fırladı

Yayın platformlarının verilerini derleyen FlixPatrol'a göre The Crown, 72 ülkede Netflix'in en çok izlenen ilk 10 dizisi arasına girdi.
Dizi, Netflix'te 11 Eylül itibarıyla Ukrayna'da birinci; Bulgaristan, İtalya ve Malta'da ikinci sıraya yerleşti. Türkiye'deyse listeye 9. sıradan girdi.
Yine 11 Eylül itibarıyla The Crown dünya genelinde Cobra Kai, Devil in Ohio ve Diary of a Gigolo'dan sonra Netflix'te en çok izlenen 4. yapım oldu. Dizi, 4 Eylül haftası aynı listede 16. sıradaydı.
Bunun yanında The Crown, tüm yayın platformlarındaki izlenmeler birlikte değerlendirildiğinde de dünya çapında ciddi bir ilerleme kaydetti.
TelevisionStats.com'daki verilere göre dizi, dünya genelinde en çok izlenen 7. yapım oldu.
House of the Dragon
Cobra Kai
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri
Game of Thrones
Devil in Ohio
Stranger Things
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