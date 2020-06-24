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Kravets 6. golünü attı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Ukraynalı forveti bu sezon 6.

Kravets 6. golünü attı

Hes Kablo Kayserispor’un Ukraynalı forveti bu sezon 6. golünü attı.
Süper Lig’de 25 puanla 17. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor’un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligdeki 5. sezondaki 6. golünü attı. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve takımının 2. golünü atarak 3 puan alınmasında önemli rol oynayan Artem Kravets çıktığı 13 Süper Lig maçında 5.golünü attı.
Artem Kravets’in bu sezon gol attığı maçlar şunlar:
Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0
Kayserispor-Başakşehir 1-4
Trabzonspor-Kayserispor 6-2
Kayserispor-Konyaspor 2-2
Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0
Kayserispor-Manisa 3-2 (Kupa)

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