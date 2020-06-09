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Kreşe giden minikler için özel tasarımlı maske üretiyorlar

İZMİR HABERLERİ  | 09.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, kreşe giden ve Kovid-19 sürecinde belli günlerde sokağa çıkan çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak özel tasarımlı maske üretimine başladı - Enstitü Müdürü Şule Aydın: - "Çocuklarımızın yüz yapısına uygun, değişik renk ve desenlerde ürettiğimiz çocuk maskelerine talep çok fazla"

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çocuklara özel tasarlanan maskeler ülke genelinden yoğun talep görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı enstitü, Türk kültürünü korumak ve gelecek kuşaklara ulaştırmak için çalışmalarını sürdürürken Kovid-19 mücadelesine de maske üretimiyle katkı sunmaya çalışıyor.

Salgının başladığı dönemden bu yana sağlık çalışanları için çok sayıda maske üretimi gerçekleştiren enstitü, bu kez çocukların ilgisini çeken, onların benimseyerek kullanabilecekleri ve her yönüyle miniklere özel maske yapımına başladı.

İlk ürünlerin "epttavm.com" web sitesi üzerinden online satışa sunulmasının ardından gelen yoğun talebi karşılamaya çalışan enstitünün "maharetli elleri", günde 300 bez maske üretiyor.

Enstitü Müdürü Şule Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük’ün fikriyle çocuklar için yıkanabilen özel maske üretimine başlattıklarını belirtti.

Salgın sebebiyle, hem çocuklar hem yetişkinler için maskeye olan ihtiyacı karşılamak üzere milli birlik ve beraberlik ruhuyla üretim yaptıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Virüse karşı koruma sağlayan, yüzde 100 pamuk, yıkanabilen, doğal dokuma kumaşlarla, yüz yapısına uygun ürettiğimiz değişik renk ve desenlerdeki çocuk maskelerine talep çok fazla. Bunun yanı sıra geleneksel kumaşlar ve desenlerin yer aldığı tasarımların üretimine de başladık. Kurum olarak günde yaklaşık 300 civarında bez çocuk maskesi üretimi yapan, özveri ve gayret ile çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. 'epttavm.com' üzerinden satışları devam eden maskelere, yakın zamanda yeni modeller ile eklemeler yapacağız."

Enstitü Müdürü Şule Aydın, bu tip projelerin kendilerine moral verdiğini, mücadeleye katkı vermenin gururunu yaşadıklarını, farklı alanlarda nasıl katkı sunabilecekleri üzerinde de sürekli düşünerek projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

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