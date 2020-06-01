YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kreşler, öğrencilerle buluştu

Kreşler, öğrencilerle buluştu

İZMİR HABERLERİ  | 01.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kreşler, öğrencilerle buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapanan kreşler, yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açtı.

Açılış öncesinde kreş ve çocuk bakım evlerinde, hummalı bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Kreşlerde çocuklar, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

Buca ilçesindeki Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Anaokulunda da öğretmenler, miniklerle buluşmanın heyecanını yaşadı. Okula az sayıda öğrenci gelirken, minikler bahçedeki oyunlar sayesinde mutlu oldu.

Okul Müdürü Nazan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun sürenin ardından okula ve çocuklara kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Keskin "Elimizden geldiğince önlemleri hassasiyetle ve maksimum derecede aldık. Dün gece yarısından sonra okul ilaçlandı ve dezenfekte edildi. Cuma günü haber gelir gelmez okulda çalışmalara başladık. Kapı girişinden itibaren ateş ölçer, sosyal mesafe ve maske kuralına uyuyoruz." dedi.

Nazan Keskin, Kovid-19 süreci öncesinde tam kapasiteyle çalışan okulun, yeni süreçte yarı kapasiteyle hizmet vereceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her türlü hijyene azami ölçüde uyuyoruz. Herkes maskeli olacak. Gerekli bilgilendirmeleri anlatan görseller astık. Hedefimiz mümkün mertebe açık havada ders yapmak. Çocuklar okula gelir gelmez ateşleri ölçüldü ve kayıt altına alındı. Ateş ölçümünü 4 saatte bir yapacağız. Bütün kıyafetleri baştan aşağı değiştirildi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çalışıyoruz. Derslerin tamamını açık havaya aldık. Çocukların da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hareket etmelerini sağlıyoruz."

Çocuklardan Derin Yıldız da ailesinden ayrıldığı için üzüldüğünü ama okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade etti.

Özra Öztürk ise öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

İzmir Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:42
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Mert Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Amatör telsizcilerden cami hoparlörlerine dijital şifreleme önerisi

Amatör telsizcilerden cami hoparlörlerine dijital şifreleme önerisi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.