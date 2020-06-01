Kreşler, öğrencilerle buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapanan kreşler, yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açtı.

Açılış öncesinde kreş ve çocuk bakım evlerinde, hummalı bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Kreşlerde çocuklar, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

Buca ilçesindeki Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Anaokulunda da öğretmenler, miniklerle buluşmanın heyecanını yaşadı. Okula az sayıda öğrenci gelirken, minikler bahçedeki oyunlar sayesinde mutlu oldu.

Okul Müdürü Nazan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun sürenin ardından okula ve çocuklara kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Keskin "Elimizden geldiğince önlemleri hassasiyetle ve maksimum derecede aldık. Dün gece yarısından sonra okul ilaçlandı ve dezenfekte edildi. Cuma günü haber gelir gelmez okulda çalışmalara başladık. Kapı girişinden itibaren ateş ölçer, sosyal mesafe ve maske kuralına uyuyoruz." dedi.