Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi Sakarya Üniversitesi’nde açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) öncülüğünde, STM Savunma Teknolojileri, Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin ana yükleniciliğinde Sakarya Üniversitesi ile birlikte, geçtiğimiz yıl imzaları atılan ‘Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’ Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla açılacak.

Sakarya Üniversitesi, Türkiye’nin kalkınma önceliklerini desteklemek amacıyla üstün olduğu alanlarda yaptığı çalışmalar kapsamında büyük bir adım daha atıyor. Elektrik dağıtımı, su yönetimi, elektronik haberleşme, kritik kamu hizmetleri ve finans gibi alanlarda düzenlenebilecek siber saldırılarda Türkiye’nin kritik altyapılarının güvenliğini sağlayacak olan Ulusal Test Yatağı Merkezi’nin açılış töreni, 2 Şubat Salı günü saat 14:00’te yapılacak. Türkiye’nin milli siber güvenlik çalışmalarına öncülük eden STM işbirliğinde kurulan merkez, kritik altyapılar konusunda siber güvenlik alanında Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor. SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde gerçekleşecek törende Bakan Yardımcısı Sayan’ın yanı sıra SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile Sakarya il protokolünden, üniversiteden ve STM’den üst düzey katılımcılar yer alacak.

