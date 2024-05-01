Kriz nasıl yazılır? Kriz mi kıriz mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Pek çok insan gündelik yaşamda karşılaştığı ve hatta sıklıkla kullandığı sözcüklerin doğru yazılışları konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Türkçe, sayısız kelime ve kelime öbekleri ile beraber dünyadaki en zengin diller arasındadır. Kelime sayısının çok fazla oluşu ile beraber yabancı dil kökenli sözcüklerde başta olmak üzere yazım hataları sıkça görülür. Bu kapsamda bulunan kriz sözcüğü de yaygın bir şekilde kullanılan, telaffuzu ve yazımında sıklıkla hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu tür sözcüklerin hatalı yazım biçimlerini engelleyebilmek için Türk Dil Kurumu tarafından paylaşılan yazım kılavuzları incelenmelidir.

Kriz nasıl yazılır?

Kriz sözcüğü dilimize Fransızcadan ödünçlenen yabancı kökenli bir kelimedir. Bu tür kelimelerin kullanımı zamanla yaygın hâle gelerek günlük hayatın pek çok noktasında kullanılmaktadır. Kriz sözcüğü pek çok anlam taşıyarak, yalnız başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Kriz TDK anlamı şu şekildedir:

(isim, tıp) Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk; bunalım, akse (isim, ruh bilimi) bunalım. (isim) Bir şeyin çok kıt bulunması durumu. (isim) Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. (isim, ekonomi) çöküntü. (isim, mecaz) Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem; bunalım, buhran.

Kriz kelimesi hem yazı dilinde hem de sözlü dilde sıkça hatalı ifade edildiği için nasıl yazıldığı da araştırılan sözcükler arasında yer alır. Kriz yazımındaki kafa karışıklığı kelimenin kriz mi kıriz mi biçiminde yazılması gerektiğidir. TDK yazım kılavuzlarına göre doğru yazılışı ise ‘kriz’ şeklindedir.

Kriz doğru yazılışı

Türkçe, içerisinde bulunduğu konum itibarıyla diğer kültür ve dillerle etkileşime girip, pek çok yeni kelime grubunu bünyesine katmıştır. Bunlar zamanla dilimizde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Yabancı kelimeler genellikle Türkçe dil yapısına aykırı olduğundan, bu sözcük gruplarının telaffuzu ve yazımı sırasında hata yapılır. Dolayısıyla kriz yazımında da çok fazla imla hatası görülür. Sosyal çevrelerde kişiler arasındaki hatalı yazım biçimlerinin taşınması, bu sözcüklerin sorgulanmasındaki nedenlerden biridir. Bu doğrultuda kriz sözcüğünün de doğru yazılışı sıklıkla araştırılır. Türk Dil Kurumu tarafından paylaşılan yazım kurallarına göre kriz doğru yazılışı ‘kriz’ biçiminde olması gerekir. Doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Kriz (Doğru kullanım)

Kıriz (Yanlış kullanım)





