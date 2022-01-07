Krokan bush nasıl yapılır? MasterChef krokan bush tarifi ve malzemeleri!

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan kökeni Fransız mutfağına dayanan krokan ile krokan bush yapılması istendi. Tarifi merak edilen lezzetin, malzemeleri de oldukça pratik. Peki krokan bush nasıl yapılır?
Şu (Choux) Hamuru için:
10 adet yumurta
310 gr un
450 gr su
200 gr tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
Kreması için:
5 yemek kaşığı tereyağı
100 gr şeker
4 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı mısır nişastası
5 gr vanilin
500 gr süt
Karamel için:
120 gr su
600 gr şeker
Öncelikle şu hamuru için tencereye su, tereyağı, tuz ve şeker kaynatın. Kaynayan suya un ekleyerek kokusu çıkana dek kavurun. Altını kapattıktan sonra kenara alın. Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ilave edin. Sonrasında hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde sıkın.
Daha sonra 190 derecede 35 dakika pişirin. Krema için ise un, nişasta, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırın ve tencereye alın. Kıvam almasının ardından altını kapatın, içerisine tereyağı ekleyin ve soğumaya bırakın.
Karamel sosu hazırlamak için, şeker ve suyu ocağa alın ve sonrasında renk alana kadar pişirin. Şu hamurlarının altına delik açın ve krema sıkın. Üzerine ise sıcak karamel sos banarak dizin. Tarifi soğukken tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!
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