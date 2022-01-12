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Kron, Gartner raporunda güçlü performans gösteren kurumlardan oldu

12.01.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kron Genel Müdürü Mete Sansal: - "Gartner Peer Insights raporunda yer almaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) alanındaki şirketlerin, gerçek müşteri yorumlarına dayanılarak oluşturulan Gartner Peer Insights Müşterinin Sesi raporunda bu yıl Kron, sunduğu hizmet ve çözümleriyle “Güçlü Performans” gösteren şirketler arasındaki yerini aldı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, Gartner Peer Insights Müşterinin Sesi raporu, her yıl farklı sektörlerden gerçek müşterilerin yorumları incelenerek hazırlanıyor.

Türkiye’nin öncü Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım üreticisi olarak global arenada faaliyet gösteren Kron, Gartner Peer Insights raporunda pazarın “Güçlü Performans” gösteren şirketleri arasında gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Genel Müdürü Mete Sansal, müşterileri tarafından yüzde 100 tavsiye edilme oranına sahip olduklarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Gartner Peer Insights raporunda yer almaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Müşterilerin yorumları incelenerek oluşturulan bu raporda yer alabilmek bizim için son derece değerli. Müşterilerimizin ürünlerimize olan güvenini ve beğenisini gösteren bu gelişme, Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi çözümlerimizin hem Türkiye’de hem de global alandaki başarısını bir kez daha görebilmemizi sağlıyor. PAM alanında yapmış olduğumuz çalışmaların ve sunduğumuz hizmetlerin karşılığını bulduğunu bu rapor sayesinde pekiştirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşteri yorumları dikkate alınarak hazırlanan raporda Kron, 5 üzerinden 4,9’luk değerlendirme puanı elde etti. Yüzde 100’lük tavsiye edilme oranına elde eden Kron, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) pazarında müşterileriyle birlikte büyümesini sürdürüyor. Birçok global firmaya yazılım ürünleri ihraç eden Kron, PAM alanında sergilemiş olduğu başarıyı, Gartner Peer Insights Müşterinin Sesi raporunda “Güçlü Performans” sergileyen şirketler arasında yer alarak bir kez daha göstermiş oldu.

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