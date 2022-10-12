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Kron, siber güvenlik ve altyapı yazılım ürünlerini Dubai'de sergiledi

12.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kron, siber güvenlik ve altyapı yazılım ürünlerini Dubai'de sergiledi

İSTANBUL (AA) - Kron, ileri teknoloji yazılım ürünlerini Dubai'de gerçekleşen GITEX Global fuarında tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin "lider" Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım üreticisi olarak global arenada faaliyet gösteren Kron, artan siber saldırılar karşısında yüksek seviye güvenlik sağlayan veri ve erişim güvenliği ürünleri ile altyapı operasyon ve yönetim yazılım ürünlerini Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen GITEX Global fuarında sergiledi.

Siber güvenlik, 5G, yapay zeka, bulut ve uç nokta teknolojileri ile fintech, blockchain, veri analitiği ve akıllı şehir teknolojileri başta olmak üzere dünyanın en gelişmiş teknoloji çözümlerinin tanıtıldığı GITEX Global, Orta Doğu ve Güney Asya pazarının yoğun ilgi gören fuarları arasında yer alıyor.

Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan fuarda Kron, Gartner Peer Insights'ta 5 üzerinden 4,9'luk değerlendirme puanı elde eden ve müşterileri tarafından yüzde 100'lük tavsiye edilme oranına sahip olan PAM çözümleriyle yüksek kapasite veri işleme, veri maskeleme, ağ performans yönetimi, ağ ve servis kalitesi ölçümleme gibi veri ve altyapıya yönelik yazılım çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

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