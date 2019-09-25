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Krunoslav Simon: Umarım istikrarımızı sürdürürüz

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 25.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Anadolu Efes’in Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon, geçtiğimiz sezon bıraktıkları yerden devam etmeyi umduğunu belirterek, "Takımda pek çok aynı yüz var. Bu sezon amaçlarımız ve motivasyonumuz çok daha yüksek. Umarım geçtiğimiz yılın üzerine çıkabilecek şekilde istikrarımızı sürdürürüz" dedi.

Anadolu Efes’in Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon, medya gününde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hedefleri hakkında konuşa Simon, "Umarım geçtiğimiz yıl bıraktığımız yerden devam ederiz. Takımda pek çok aynı yüz var. Bu sezon amaçlarımız ve motivasyonumuz çok daha yüksek. Umarım geçtiğimiz yılın üzerine çıkabilecek şekilde istikrarımızı sürdürürüz" diye konuştu.

"SEZONU DOĞRU BİTİREBİLMEK İÇİN YETERLİ GÜCÜMÜZ VAR"

Uzun ve yorucu geçen sezon hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine 34 yaşındaki basketbolcu, "Daha geniş bir rotasyon ile oynamamız gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıla göre daha fazla maçımız var. Bence Türkiye Ligi geçtiğimiz yıla göre daha zor geçecek. Pek çok takım iyi transfer yaptı. Uzun bir sezon olacak ama sezonu doğru bitirebilmek için yeterli gücümüz var" diye cevap verdi.

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"ZORLU BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"

Avrupa’daki rakipleri hakkında da konuşan Hırvat basketbolcu, "Bu sezon Khimki Moskova’dan gelişme bekliyorum. Eski takımın Olimpia Milano da çok iyi transfer yaptı. Final-Four’un her zamanki adayları Fenerbahçe, CSKA Moskova, Barcelona, Real Madrid ve Panathinakos iyi takımlar. Zorlu bir sezon bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ BAŞARININ SIRRI TAKIM KİMYASI"

Geçtiğimiz sezonki başarının sırrının takım kimyası olduğunu vurgulayan Simon, “Çok başarılı bir koç yönetimi altındaydık. Sahada ne kadar iyi anlaştığımızı görüyordu. Bu yıl takımımız koruduk ve yeni transferler ekledik. Umarım geçtiğimiz yıl gibi olur" dedi.

"ERGİN ATAMAN İÇİN OYNAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Son olarak Başantrenör Ergin Ataman için ise Krunoslav Simon, "Onun için oynamaktan büyük keyif alıyorum. Çok başarılı ve kaliteli bir koç. Kariyerinde tek eksik Euroleague şampiyonluğu kaldı. Geçen yıl finalde belki tek bir şutla kaybettik. Bu yıl da aynı kimyanın devam edeceğini düşünüyorum. Umarım geçtiğimiz yılın da üstüne çıkabilecek bir performans gösterebiliriz" açıklamasında bulundu.

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