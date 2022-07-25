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KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi:

25.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Temmuz ayında Kurban Bayramı tatiline rağmen hem Türkiye geneli hem Kocaeli'de kapasite kullanım oranlarındaki artışı memnuniyetle görüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, temmuz ayında Kurban Bayramı tatiline rağmen kapasite kullanım oranlarındaki artıştan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

Temmuzda kapasite kullanım oranının, Türkiye genelinde yüzde 78,2 ile hazirana göre 0,6 puan, geçen yılın aynı ayına göre 1,5 puan arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, KSO olarak her ay açıkladıkları Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranının, temmuzda yüzde 71,8 ile geçen aya göre 0,1 puan, geçen yılın aynı ayına göre 1,5 puan arttığını bildirdi.

Zeytinoğlu, "Temmuz ayında Kurban Bayramı tatiline rağmen hem Türkiye geneli hem Kocaeli'de kapasite kullanım oranlarındaki artışı memnuniyetle görüyoruz." ifadesini kullandı.

Otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarının, genel ortalamanın üzerinde olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının ağustos ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda, firmaların yüzde 13'ü iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 21'i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 66'sında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 22'si dış siparişlerinin ağustos ayında arttığını belirtirken, yüzde 16'sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 62'sinde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

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