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KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi verilerini değerlendirdi:

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

"Ağustostan sonra üretimde eski potansiyelin yakalanarak hem aylık hem de yıllık bazda artışlar görebileceğimizi bekliyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustostan sonra üretimde eski potansiyelin yakalanarak hem aylık hem de yıllık bazda artışlar görmeyi beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle öncü göstergelerde mayısta başlayan toparlanmanın, sanayi üretiminde de görüldüğüne işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı, koronavirüs etkisiyle duruşa geçen firmaların üretime başladığı aydı. Bununla birlikte ihracat ve kapasite kullanımlarında da aylık bazda yükselişler yaşandı. Dolayısıyla mayıs ayıyla birlikte üretimde de toparlanma olacağını tahmin ediyorduk. Nitekim sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık bazda gerçekleşen gerileme yüzde 19,9 oldu. Haziran ayında sanayi üretiminde yıllık gerilemenin çok daha sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Ağustostan sonra üretimde eski potansiyelin yakalanarak hem aylık hem de yıllık bazda artışlar görebileceğimizi bekliyoruz."

Zeytinoğlu, aylık bazda her sektörde toparlanma olduğunu vurgulayarak, sermaye malı üretimindeki artışları önemsediklerini ve olumlu bulduklarını belirtti.

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