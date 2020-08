KSO, meslek komitesi toplantılarına başladı

"Vaka sayısının düşmesi için; Her An Tedbir, Her Yerde Tedbir"

Meslek komitesi üyelerine “Her An-Her Yerde Tedbirli Olalım” çağrısında bulunan Kütükcü, Konya’nın vaka sayısında ülke genelinde ilk 5 il içerisinde yer aldığını, vaka sayısının düşmesinin tek yolunun tedbirlerden geçtiğini vurguladı. Kütükcü, "Vaka sayısının düşebilmesi için alınan tedbirlere, uygulamalara ve bu tedbirler ile ilgili farkındalık oluşturulmasına hepimizin daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Bu konuda her birimiz sorumlu ve görevliyiz. Çünkü bu süreç hiç kimsenin sadece kendisi ile sınırlı değil. Kendimiz ile birlikte, karşımızdaki kişilerin de sağlığını korumak bizim sorumluluğumuz. Onun için sadece işyerlerinde tedbirli olmak yetmez. Sosyal hayatımızda da maske-mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz riayet etmek, çalışanlarımızın farkındalığını bu yönde artırmak zorundayız. Oda olarak biz ‘Her An Tedbir, Her Yerde Tedbir’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütükcü’nün konuşmasının ardından söz alan sektör sanayicileri sorunlarını dile getirdi. Toplantıda finansman, madencilikte ruhsatlandırmada yaşanan sorunlar, insan kaynağı problemi, bürokratik engeller, hammadde tedarikinde yaşanan zorluklar, ihracat destekleri, navlun maliyetlerindeki artış, TSE belge ücretleri gibi pek çok konu gündeme geldi.