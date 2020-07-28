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KTB Başkanı Bağlamış, "Kurbanlık sıkıntısı yaşanmayacak"

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Yaklaşan kurban bayramı öncesi Serkent hayvan pazarını ziyaret eden Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl hayvan varlığının fazla olması sebebiyle vatandaşların kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağını belirtti.Başkan Bağlamış, kurbanlık satışların yapıldığı padokları gezerken, besicilerin taleplerini ve sıkıntılarını da dinledi.Vatandaşların ve besicilerin sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Bağlamış, "Korona virüs salgını etkilerini azaltmasına rağmen halkımızın sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir.

Yaklaşan kurban bayramı öncesi Serkent hayvan pazarını ziyaret eden Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl hayvan varlığının fazla olması sebebiyle vatandaşların kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağını belirtti.
Başkan Bağlamış, kurbanlık satışların yapıldığı padokları gezerken, besicilerin taleplerini ve sıkıntılarını da dinledi.
Vatandaşların ve besicilerin sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Bağlamış, "Korona virüs salgını etkilerini azaltmasına rağmen halkımızın sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Bu nedenle tesislerde ve kurban satış padoklarında her türlü tedbir eksiksiz bir şekilde alınmış, hijyen koşulları en üst seviyede sağlanmış durumdadır.
Hayvan varlığında da bu yıl herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz" dedi.

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