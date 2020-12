KTO Başkanı Akdoğan “ 2021 yılının 2020’nin izlerini silmesini umut ediyoruz “

Ciro kaybı yaşayan işletmelere acil destek verilmesi gerektiğini kaydeden Akdoğan, “Bugün pek çok konuda destek hayata geçti ve geçmeye devam ediyor, ancak yeterli değil. Ciro kaybı yaşayan veya kapanmak zorunda kalan işletmelerimize de en kısa sürede destek verilmesi gerekiyor. Bu konuda da talebimizi ilettik” sözleriyle açıklamasına devam eden Akdoğan, 2020 yılında Kuşadası Ticaret Odası’nın çalışmaları hakkında da bilgi vererek, “Pandemi süreci başladığı andan itibaren hizmet vermeye devam eden Odamızda, alınan önlemler yakından takip edilerek uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Oda üyelerimizin menfaatleri ve bu süreçten en az zararla çıkmaları, Kuşadası’nın ticari geleceği için lobicilik faaliyetlerimizi sürdürdük ve alınan pek çok tedbiri öncesinde ilettik. Odamızın sosyal medya sayfaları ve web sitesi üzerinden hayata geçen tedbirler, alınan önlemler, genelgeler, duyurular anında üyelerimizle paylaşılıyor. Süreç başladığı anda maske sıkıntısı çeken üyelerimize maske dağıtımı gerçekleştirdik, Devlet hastanesi laboratuvarı, banka şubeleri, SGK ve İŞKUR personellerine siper maske dağıtarak katkıda bulunduk. Odamıza kayıtlı işletmelerin korona virüs temsilcilerine yelek yaptırarak dağıtımını sağladık. Nefes kredisi için finansal katkı yaptık, kredi imkanının genişletilmesini ve üyelerimizin daha fazla yararlanmalarını sağladık. TOBB ve Bakanlık taleplerimiz sonucunda kamu bankalarının can suyu kredisinden üyelerimiz de faydalandı. TOBB gıda yardımlarımızı, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Burslarımız devam ediyor. Son olarak da, her zaman tekrarladığımız gibi her şeyin başı sağlık dedik ve Devlet Hastanemize korona virüs tedavisinde son derece önemli olan Nazal Yüksek Akışlı Oksijen Terapi Cihazını bağışladık” dedi.