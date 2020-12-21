KTO Başkanı Akdoğan “ 2021 yılının 2020’nin izlerini silmesini umut ediyoruz “

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 2020 yılını değerlendirdiği açıklamasında, "Büyük umutlarla başladığımız ama ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor geçen bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Bulunan aşılarla birlikte, öngörüldüğü gibi 2021 yılının hem sağlıkta, hem de ekonomide iyi bir yıl olmasını, 2020’nin izlerini bir nebze de olsa silmesini umuyorum” dedi.

Akdoğan yazılı olarak yaptığı açıklamada, “ Mart ayından itibaren başlayan pandemi süreciyle birlikte hem sağlıkta, hem de ekonomide çok zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte biz Kuşadası Ticaret Odası olarak ve ülkemizdeki tüm oda-borsalar, üyelerimizin sesini duyurmaya, üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde aralıksız devam ettik. Ekonomiye çok ciddi yansımaları olan süreçte üyelerimizden gelen sorun ve talepleri Birliğimize devamlı olarak aktararak Hükümete iletilmesini sağladık. Birlik Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleşen ekonomi şurasında, sektör meclisleri ve bakanlarla yapılan toplantılarda ve bu süreçte katıldığımız pek çok toplantıda, tüm sektörlerin ve turizm sektörünün sıkıntılarını ve taleplerimizi ilk ağızdan iletme fırsatı bulduk. Son yapılan toplantılarda, turizm bölgelerinde KGF garantili kredilerin ötelenmesi, cirolara göre hibe destekleri, kısa çalışma ödeneği süresinin ve başvuruların uzatılması, yapılandırmalar ve turizm bölgelerinin genel sorunları ilettiğimiz konular arasında yer aldı “ diye konuştu.