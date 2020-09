KTO Başkanı Gülsoy: "İnşallah Karadeniz’de bulduğumuz gaz biran önce iç piyasaya verilir de doğalgaz fiyatları düşer"

"İnşallah Karadeniz’de bulduğumuz gaz biran önce iç piyasaya verilir de doğalgaz fiyatları düşer"

Temmuzla birlikte özellikle sanayide çarklar daha hızlı dönmeye başladığına vurgu yapan Başkan Ömer Gülsoy, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde de işletmelerimizin bir bölümü, bir süredir çalıştıracak vasıflı-vasıfsız elaman bulmakta zorlanıyor. Kayseri OSB Başkanımız geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Bölge’de ağustos ayında doğalgaz tüketiminin yüzde 23,elektrik tüketiminin ise yüzde 25 oranında arttığını ifade etti. Demek ki OSB’lerde temelde ihracat odaklı ciddi bir hareketlenme var. Bunun artarak devam etmesini arzu ediyorum. Bu arada yeri gelmişken son altı ayda elektrik fiyatlarına yaklaşık yüzde 22, doğalgaza ise yüzde 35 gibi zam geldiğini hatırlatmak isterim. İnşallah Karadeniz’de bulduğumuz gaz biran önce iç piyasaya verilir de doğalgaz fiyatları düşer” dedi. Başkan Gülsoy vergi ve SGK primlerinin ödenme gününün gelmesinin işletmeleri zor duruma düşürdüğünü belirterek şunları söyledi;

“İşletmelerimizin bir bölümü geçmişte vergi ve SGK primlerini yapılandırmıştı. Virüsün durdurduğu çarklar nedeniyle o yapılandırmaların bir bölümü dahi ödenemezken, ötelenen vergi ve primlerin gününün gelmesi üyelerimiz arasında ‘ Genel bir yapılandırma’ düzenlemesi talebini artırmıştır. Bu yönde hem TOBB Başkanlığımıza, hem de vekillerimize taleplerimizi elettik. TBMM bu hafta açılıyor ve akabinde de ekonomi ile ilgili yeni düzenlemeler Meclis’in gündemine gelecek. Bütçe Kanunu da geliyor. Mutlaka yeni bir düzenleme ile bu yapılandırma talebi karşılanmalıdır. Ancak, her zaman söylediğimiz gibi borçlarını düzenli ödeyenlere de gerekli indirim uygulanmalı. Aksi takdirde düzenli vergi ve primlerini ödeyenler cezalandırılmış olur.”

Konuşmasında e-ticaretin önemine vurgu yapan Başkan Ömer Gülsoy, “Salgın döneminde e ticaretin altın çağını yaşadığını söylemeliyim. Süratle ürünlerinizi e-ticaretten pay alma adına dijital ortama taşıyın. Bu yıl, güvenli e-ticaret sitelerinin oranı yüzde 159 artmış. KOBİ’lerin dijitalleşmesi yüzde 50 daha hızlanmış. 4 bin KOBİ bu dönemde e- ticaretle tanışmış. Yılın ilk çeyreğinde dijitalle tanışan işletme sayısı bin 500 civarında iken, Covid 19’dan sonra 2 bin 500 yeni şirket daha bu sisteme dahil olmuş. Hiçbir arkadaşımızın dijital dönüşüme direnerek rekabet edebilmesi, dolayısıyla ayakta kalması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında eğitim gören öğrencilere de destek vereceklerini açıklayan Başkan Gülsoy, “TOBB hem de Odamız bütçesinden öğrencilerimize bir miktar kırtasiye yardımında bulunuyorduk. Yüz yüze eğitim olmayınca kırtasiye yardımı bitti. Bu arada kırtasiye ticareti yapan üyelerimizin durumlarının hiç iyi olmadığını ve her alanda desteğe ihtiyaçları olduğunu söylemeliyim. Odalar Birliğimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrasında yurt genelinde ve özelde ilimizde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın aypet ve bilgisiyar ihtiyacının karşılanmasına bütçe imkanlarımız çerçevesinde katkı vereceğiz. Bu süreci kesinlikle milli eğitim müdürlüklerimizle koordineli olarak götüreceğiz. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde ilgili meslek komitesi üyelerimizle de istişare toplantıları yapacağız.” diye konuştu. Meclis toplantısında alınan kararla hayata veda eden eski başkanlardan Hasan Ali Kilci ile Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun isimlerini toplantı salonlarına verilmesi kararlaştırıldı. Başkan Gülsoy yaptığı açıklamada “Son üç ay içerisinde iki eski oda başkanımızı kaybettik. Önce Odamıza önemli hizmetlerde bulunmuş Hasan Ali Kilci Ağabeyimizi, sonra da kısa dönem Odamız başkanlığını yapmasına rağmen, yıllarca Oda yönetiminde üyelerimize her türlü hizmette bulunmuş Asaf Mehmetbeyoğlu kardeşimizi kaybettik. Her iki Oda başkanımıza da Cenab-ı Allah’tan tekrar tekrar rahmet diliyorum. Toplantı salonlarımızın 2’sine merhum 2 oda başkanımızın adının verilmesine destek verdiğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.