KTO Başkanı Gülsoy’dan Kazancılar Çarşısı’nda denetim

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ticaretin kalbinin attığı yer olan Kazancılar Çarşısı’nda denetim yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cüneyd Özdemir, Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de eşlik ettiği denetimde esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Gülsoy, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda valilerin yönetimi ve koordinasyonunda denetimler aralıksız sürüyor. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “COVID-19 Tedbirleri Denetimi” kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cüneyd Özdemir, Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ile Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ticaretin kalbinin attığı yer olan Kazancılar Çarşısı’nda denetimlerde bulundu. Esnafları tek tek dolaşarak hayırlı işler dileyen Başkan Gülsoy ve beraberindekiler; maske, mesafe ve temizlik kuralları uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

“KAZANCILAR ÇARŞISI ESNAFIMIZ KURALLARA TİTİZLİKLE UYUYORLAR”

Ticaret Odası tarafından hazırlanan “Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi” ve sosyal mesafe broşürlerini esnaflarla paylaşan Başkan Gülsoy yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Salgınla mücadele kapsamında denetimlerimiz sürüyor. Bu haftada şehrimiz ticareti anlamında en önemli noktalarından biri olan Kazancılar Çarşısı’nda bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek denetim yaptık. Esnafımızın tedbirlerini alarak kurallara da titizlikle uyduğunu yerinde gördük. Bazı esnaflarımız işyerlerinde müşteriler ile çalışanlar arasındaki mesafeyi korumak için önlemler almışlar. Esnaflarımızın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür ediyorum. Herşeyin başı sağlık. Yaptığımız bu denetimlerdeki amacımız, hatırlatmalarda bulunarak kurallara uyulmasını sağlamak. Tedbirlerimizi alır el birliği ile kurallara uyarsak salgının yayılış hızını düşürürüz. Şehrimizde de vaka sayıları da düşüyor. Toplumumuzun sağlığı için birlikte hareket etmeye devam edersek salgının yayılmasının da önüne geçmiş oluruz. Lütfen kurallara uymaya devam edelim. Uymayanlara da ikazlarda bulunalım. Virüs tedbirden daha güçlü değildir. Bu yapılan denetimlerin hepsi halkımızın sağlığını korumak için. Kurallara uyan esnafımıza ve vatandaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Denetime katılan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cüneyd Özdemir ile Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak’ta işyerlerinde tedbirlerini alarak kurallara uyan esnaflara teşekkür etti.

