YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı

KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası’nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Gülsoy, Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu, milletimizin değişmez ve vazgeçilmez yurdu olduğunu vurgulayarak, “Ecdadımız 949 yıldır bu coğrafyayı ‘vatan’ kılma adına can vererek, kan akıtarak çok büyük bedeller ödemiştir.

KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası’nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Gülsoy, Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu, milletimizin değişmez ve vazgeçilmez yurdu olduğunu vurgulayarak, “Ecdadımız 949 yıldır bu coğrafyayı ‘vatan’ kılma adına can vererek, kan akıtarak çok büyük bedeller ödemiştir. Türk milleti kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına gösterdiği kararlılıktan asla vazgeçmeyecektir” dedi.
Gülsoy, Milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve Büyük Taaruz’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasının, büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Sultan Arparslan’ın öncülüğünde 1071’de kazandığı Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu’nun kapısı yüce milletimize açılmış, bu açılan kapı ile birlikte adalet, merhamet ve barışın timsali olan bir medeniyetin temelleri atılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos’ta eşi ve benzeri görülmemiş Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması sonrası Türkiye Cumhuriyeti vatan haline gelmiştir. Büyük ecdadımızın bize bıraktığı bu gurur gelecek için bize ışık tutacak ve inandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebileceğimizin en açık örneği olacaktır. Zaman ve komutanlar farklı olsa da, düşman karşısında akan kan aynı kandır. Son yıllarda başta 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına gösterdiği kararlılık, takdire şayandır. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar, karşısında yüce milletimizi bulacaktır. Şimdi bizlere düşen; Atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanı, her alanda en ileriye taşımak için Millet ve devlet olarak birbirimize kenetlenmek, var gücümüzle çalışmaktır. Bu vesileyle Sultan Alparslan ve O’nun kahraman askerlerine, Gazi Mustafa Kemal ve O’nun silâh arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, yüce milletimizin Zafer Haftasını tebrik ediyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:26
Yatsı
20:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.