KTO ile Tarım Orman Müdürlüğü’nden AVM’de Covd-19 denetimi

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte KAYSERmall Alışveriş Merkezi’nde denetimlerde bulundu. Maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulunan Başkan Gülsoy, “Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi” broşürlerini işletme sahipleriyle paylaştı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İçişleri Bakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda valilerin yönetimi ve koordinasyonunda yapılan, ’Covid-19 Tedbirleri Denetimi’ni sürdürdü. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve Müdürlük yetkilileri ile birlikte Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi’nde bulunan KAYSERmall Alışveriş Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Gülsoy, denetime yeme-içme mekanlarının bulunduğu teras katında başladı. AVM yetkililerinin de eşlik ettiği denetimde Başkan Gülsoy ile İl Müdürü Şahin, işletmeleri tek tek ziyaret ederek ürünlerin hazırlandığı mutfak kısmını da denetledi. İşletme sahiplerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konularına daha çok dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Başkan Gülsoy, Ticaret Odası tarafından hazırlanan Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane vb Yeme İçme Yerleri için ‘Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi’ broşürünü işletme sahipleriyle paylaştı. Afişleri asmayanlara, aykırı hareket edenlere ve zorunluluklara uymayanlara ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince; 250 TL’den bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Başkan Gülsoy, “Afişlerde maskesiz müşteri alınmaması, mesafeye uymak kaydıyla her 4 metrekare için bir kişi bulundurulması, kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında (en az 1,5 metre) olacak şekilde yer işaretlemesi yapılması, maske kullanımı, hijyenin önemi ve mesai saatleri gibi hatırlatmalar bulunmaktadır. Esnafımızdan mağdur duruma düşmemeleri için afişleri asmalarını ve yazılı maddelere harfiyen uymalarını istiyoruz.” dedi. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Gülsoy, Denetimlerin ve alınan tüm tedbirlerin toplum sağlığı için, vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu sıkıntılı süreci el birliği ile atlatacağız. İşletmelerimizde bu süreçte tedbirlerini alarak kurallara uyduğu zaman salgının yayılmasını azaltmış olacağız. Mecbur kalmadığınız sürece evlerinizden lütfen çıkmayın” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin’de yaptığı açıklamada, “İşletmelerimizi sürekli denetleyerek tedbirlerini almalarını Maske, Mesafe ve Temizlik kuralına uymaları gerektiğini ifade ediyoruz. İnsanlarımızın sağlığı için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Denetimlerimiz sürerken bir taraftan da bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Ticaret Odası Başkanımızla KAYSERmall AVM’deki işletmelerimizi ziyaret ederek kafe, restoran, lokanta vs. gibi yeme içme yerlerinde denetimlerde bulunduk. Uyulması gereken kurallar konusunda da bilgilendirici rehberler dağıttık. Tedbirli olalım, kurallara riayet edelim.” diye konuştu.