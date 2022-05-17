YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. KTSM'den "Yüzeyin Ötesinde: Su" sergisi

KTSM'den "Yüzeyin Ötesinde: Su" sergisi

17.05.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Silvia Bener'in her şeyin özü ve varoluşun kendini görünür kıldığı bir kavram olarak suyu araştırdığı çalışmalarından bir seçki sunan sergi, 30 Haziran'a kadar KTSM'de ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu tarafından başlatılan "İyi Bak Dünyana" hareketi kapsamında dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağını her fırsatta vurgulayan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), sürdürülebilirliği eserlerinde merkeze koyan sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

KTSM'den yapılan açıklamaya göre, görünenin ötesindeki kaynakları keşfe çıkan sanatçı Silvia Bener'in Türkiye’de ilk kişisel sergisi olan "Yüzeyin Ötesinde: Su" KTSM'de kapılarını açtı.

Sanatçı Silvia Bener'in her şeyin özü ve varoluşun kendini görünür kıldığı bir kavram olarak suyu araştırdığı çalışmalarından bir seçki sunan sergi, Karaköy'de konumlanan KTSM'de bugünden itibaren ziyaret edilebilecek.

10 yılı aşkın süredir suyu temel mecrası olarak benimseyen sanatçı Bener, suyun yüzeyinden öteye yönelttiği bakışla kişinin evrende tuttuğu konuma dair sorulara kapı aralıyor.

Geleneksel ebru sanatından ilham alan ancak ondan çeşitli biçimlerde farklılaşan, su üzerine boyalarla çalıştığı bir teknik uygulayan Bener, eserlerinin performatif ve meditatif süreçlerini içsel bir yolculuğun aracı olarak yorumluyor.

Kendisinin "Aqua Materia Sanat" olarak adlandırdığı teknikte sanatçı, geleneksel ebru sanatına kıyasla bedensel hareketlere imkan sağlayan büyük teknelerde çalışıyor. Bu kapsamda, boyalarını ve malzemelerini farklı konsantrasyonlarda kullanan sanatçı, önceden belirlenmiş bir form oluşturmak yerine sanatçı olarak iradesini geri çekerek o anı oluşturan tüm koşulların su üzerinde biçim almasına izin veriyor.

Küratörlüğünü Rana Kelleci'nin üstlendiği sergi, KTSM'nin giriş ve asma katlarında yoğunlaşarak binaya yayılıyor.

Sanatçının suyun buz halindeki altıgen atom strüktürünü baz alan "Heksagonal" adlı giriş galeri katını tamamen dönüştüren yerleştirmesi, mekan algısıyla oynayarak gözün yanılabilirliğinin altını çiziyor ve izleyicinin dikkatini evrendeki konumuna çekiyor.

Asma katta bir deneyim alanı yaratan "Tözün Akışı" isimli video-yerleştirme ve farklı mecralarda üretilmiş eserlerin yanı sıra sergide, sanatçının su üzerine yıllara yayılan araştırma sürecinden fotoğraflar, eskizler, not defterleri ve doğal nesneler sanatçının zihin dünyasına bir bakış sunuyor.

Kalebodur'un desteklediği sergi, 30 Haziran'a kadar KTSM'de ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliğiHuawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliği
Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldüBalıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar ettiSarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:38
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.