KTÜ ile TUSAŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirmek ve kalıcı kılmak üzere gerekli koşulları düzenlemek, ilgili esas ve kuralları belirlemek amacıyla lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla iş birliğine karar verildi.

Öğrencilerin, TUSAŞ'ın laboratuvar ve teçhizat altyapısı ile tesislerini kullanarak lisans, yüksek lisans ve doktora gibi akademik çalışmalar yapabilmelerine yönelik esasları da kapsayan protokol, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil arasında imzalandı.

Taraflar protokolle, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri yapmak, uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından fonlanan, üniversite-sanayi iş birliği ile öngörülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek adına birbirileriyle etkili bir koordinasyon halinde olmayı taahhüt etti.

Ayrıca, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize edilmesi, lisansüstü öğrencilerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının havacılık üzerine yapılması ve havacılık sektörüne nitelikli araştırmacı kazandırılması da iş birliğinin hedefleri arasında yer alıyor.

