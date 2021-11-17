KTÜ'den iki öğretim üyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu üyeliğine seçildi

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) görevli iki öğretim üyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu asli üyeliğine seçildi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, KTÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz'ün Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildiği belirtildi.
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asiye Mevhibe Coşar'ın ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildiği vurgulanan açıklamada, "Kendilerini tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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