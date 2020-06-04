Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler belli oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bülent Ersoy büyük bir sürprize imza atarak ekranlara dönme kararı almıştı.

Aylar süren görüşmeler sonucunda televizyon ekranlarında çok sayıda başarılı projeye imza atan Global Yapım'la anlaşmış çok ses getiren bir anlaşmaya imza atmıştı.

PROJEDEKİ DİĞER JÜRÜ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Diva’nın evet dediği “Kuaförüm Sensin” yarışması hafta içi her gün Show TV ekranlarında olacak. Ersoy ayda 3 milyon 250 bin lira kazanacak!

Ve Medyaradar’ın ulaştığı son bilgilere göre Diva Bülent Ersoy’la birlikte jüri koltuğunda cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ekranların sevilen ismi Işıl Reçber ve ünlülerin kuaförü ve makyözü olarak tanınan Seçkin Süngüç oturacak.

