Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy gözyaşlarına boğuldu! Annesiyle ilgili konuştu herkesi ağlattı!

Yakın zamanda annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Diva Bülent Ersoy, yaşadığı büyük acıyı, jüri koltuğunda oturduğu Kuaförüm Sensin'de hıçkırıklarla ağlayarak paylaştı.

Geçtiğimiz nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, Show TV'de yayınlanan ve jüri üyesi olduğu TV programında duygusal anlar yaşadı.İlk kez duygularını dile getiren usta sanatçı, annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu vurgularken, gözyaşlarına hakim olamadı.

"ANNE BEN DE GELECEĞİM"

Bülent Ersoy, "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma ‘Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada’ dedim. 70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum" dedi. Bülent Ersoy’un yaşadığı acı ve gözyaşları, stüdyodaki herkesi derinden etkiledi.

