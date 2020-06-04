Kuaförüm Sensin'de gizemli aşk mektubu! Mustafa ve Selen sevgili mi oldular?

Show TV'de hafta içi her gün ekrana gelen Kuaförüm Sensin yarışmasının son bölümünde, rekabet hız kesmeden devam etti. Stüdyoda rekabet kadar konuşulan bir başka konu ise aşk oldu.

Mustafa’ya gizemli bir hayranından gelen ve sevgi sözcükleri ile dolu mektup herkesi meraklandırdı. Mustafa ve Selen arasındaki yakınlaşma aşk söylentilerini de ortaya çıkarmıştı. Yarışmacılar, Mustafa'ya gelen gizemli mektubu da Selen’in yazdığını düşündü. Mustafa ve Selen arasındaki yakınlaşma herkesin dikkatini çekti.

Yarışmanın iddialı ve renkli ismi Ramazan ise herkesi duygulandırdı. Bilal’in soruları sonrası çocukluğunda yaşadığı zorlukları ve kaybettiği ailesine dair özlemini anlatan Ramazan, yaşadıkları ile herkesi hüzünlendirdi.





