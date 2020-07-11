MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 10 Temmuz Cuma sonuçları

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 10 Temmuz Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 02:24 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 10 Temmuz Cuma ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu ve Bülent Ersoy, Işıl Reçber ile Seçkin Süngüç'ün jüri olduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu. Peki Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Hangi yarışmacı veda etti? Kuaförüm Sensin'de hafta birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin finalinde yaşananlar.

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 10 Temmuz Cuma sonuçları

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'lü yeni jürisiyle ekranlarda olan Kuaförüm Sensin'in 10 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

Kuaförüm Sensin (2)

KUAFÖRÜM SENSİN STÜDYOSUNDA NEŞELİ ANLAR!

Kuaförüm Sensin’de final heyecanı yaşandı. Gergin geçen final gününde stüdyoyu neşelendiren, farklı konuşmasıyla dikkat çeken Banu oldu. Banu’nun akrabalık bağları ile ilgili sorulara verdiği cevaplar herkesi güldürdü. Kayınvalide, görümce, bacanak ne varsa birbirine karıştıran Banu’yu dinlerken hem rakipleri hem jüri üyeleri kahkahalar attı.

Kuaförüm Sensin (3)

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin ekran macerasında bir haftayı tamamladı. Günün sonunda Tayfun ve Serap haftayı birinci olarak tamamladı. Tayfun ve Serap 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Kuaförüm Sensin (5)

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de final günü yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. Ardından da haftanın en az puanını alan takımı yarışmaya veda etti. Kuaförüm Sensin finalinde elenenler ise Ali ve Ece oldu.

Kuaförüm Sensin (4)

Ekip arkadaşı ile hafta boyu sorun yaşayan Ece, çok çabalamasına rağmen Ali’nin rahat tavırları yüzünden elendikleri için üzgün olduğunu gözyaşlarıyla söyledi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Finalin nerede olacağını ilk defa açıkladı!Finalin nerede olacağını ilk defa açıkladı!
Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Onay verildi! Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım

Onay verildi! Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

8 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

8 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı Galataport nasıl bir yer? Galaport'ta Survivor 2020 finali ne zaman olacak?

Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı Galataport nasıl bir yer? Galaport'ta Survivor 2020 finali ne zaman olacak?

Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? Acun Ilıcalı İstanbul'daki Survivor final yerini açıkladı! İşte Survivor 2020 final tarihi

Finalin nerede olacağını ilk defa açıkladı!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Canlı yayınlanan Survivor dörtlü finalde eleme ne zaman olacak?

Survivor'da bir ilk! O isim canlı yayında belli oldu

MasterChef yeni sezon fragmanı yayınlandı! MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

MasterChef yeni sezon fragmanı yayınlandı! MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı!

Pelin Karahan'dan bikinili tatil pozları! Hayranları beğeni yağdırdı

Bikinili tatil pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.