Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 17 Temmuz Cuma sonuçları

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'lü yeni jürisiyle ekranlarda olan Kuaförüm Sensin'in 17 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BAŞLAYAN AŞK YARIM KALDI!

Yarışmanın final gününe bu kez aşk damga vurdu. Sevilen yarışmacılardan Tayfun’un, rakibi Berna’nın gelmesiyle değişen tavırları herkesin dikkatini çekmişti. Engin, Tayfun hakkında çok önemli haberleri olduğunu açıkladı. Tayfun, Engin açıklama yapmasın diye rakibine saçını bile kestirdi fakat Bülent Ersoy isteyince Engin gerçekleri anlatmak zorunda kaldı. Engin’in, Tayfun’un kendisine aşk konusunda akıl danıştığını anlatmasıyla Tayfun’un hisleri açığa çıktı.



KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi olan takım 75 puanla Engin Koray Özlem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de final günü yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. Ardından da haftanın en az puanını alan takımı yarışmaya veda etti. Kuaförüm Sensin finalinde elenenler Berna, Gül ve Çiğdem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

Haftanın finalinde sonuncu takım 65 puanla Berna Gül Çiğdem (elenen takım)

Haftanın finalinde üçüncü takım 66 puanla Tayfun Serap Hazal

Haftanın finalinde ikinci takım 74 puanla Aytekin Dilek Banu

Haftanın finalinde birinci takım 75 puanla Engin Koray Özlem



