Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Finalde bir ilk yaşandı! Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu?

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'in 20 Aralık Cuma günü yayınlanan finalinde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada haftanın birincisi de belli oldu.

Kuaförüm Sensin 180. bölümünde, kuaför Taner Güneri makyöz Aslı Yazar, model Tuana Su Akın’dan oluşan birinci takım, kuaför Betül Çetin, makyöz Şükran İşanlarlar model Emine Kaya’dan oluşan ikinci takım, kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Ferzan Antal Bilek’ten oluşan üçüncü takım ve kuaför Hasan Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Simge Gökmen’den oluşan dördüncü takım boya ve göz maskesi makyajı hazırlamak için yarıştı.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Final gününde tartışmalar ve gerilim had safhadaydı. Güne damga vuran tartışma ise aralarında yakınlaşma olan Hasan ve Aslı’nın masalarının birbirleri ile koalisyon yapması iddiaları oldu. Betül’ün iddiaları gerilimi tırmandırdı.

Yarışmada 20 Aralık Cuma günü birincileri Tayfun ve Serap oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Finalde ise Kuaförüm Sensin’de bir ilk yaşandı. Hasan ve Buse haftanın en düşük puanını Betül ve Şükran ile paylaştı. İki takım da haftanın sonuncusu olunca ne olacağı kararı jüriye kaldı. Heyecanlı geçen bekleyişin ardından jüri bu hafta için eleme yapılmamasına karar verdi.

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