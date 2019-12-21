MAGAZİN

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Finalde bir ilk yaşandı! Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 02:14 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 20 Aralık Cuma ekrana gelen 180. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Yarışmada jüri eleme için sürpriz bir karar aldı ve bir ilk yaşandı. Peki Kuaförüm Sensin'de kim gitti? Hafta birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Finalde bir ilk yaşandı! Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu?

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'in 20 Aralık Cuma günü yayınlanan finalinde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada haftanın birincisi de belli oldu.

Kuaförüm Sensin 180. bölümünde, kuaför Taner Güneri makyöz Aslı Yazar, model Tuana Su Akın’dan oluşan birinci takım, kuaför Betül Çetin, makyöz Şükran İşanlarlar model Emine Kaya’dan oluşan ikinci takım, kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Ferzan Antal Bilek’ten oluşan üçüncü takım ve kuaför Hasan Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Simge Gökmen’den oluşan dördüncü takım boya ve göz maskesi makyajı hazırlamak için yarıştı.

Kuaförüm Sensin (1)

KUAFÖRÜM SENSİN'DE HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Final gününde tartışmalar ve gerilim had safhadaydı. Güne damga vuran tartışma ise aralarında yakınlaşma olan Hasan ve Aslı’nın masalarının birbirleri ile koalisyon yapması iddiaları oldu. Betül’ün iddiaları gerilimi tırmandırdı.

Yarışmada 20 Aralık Cuma günü birincileri Tayfun ve Serap oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Finalde ise Kuaförüm Sensin’de bir ilk yaşandı. Hasan ve Buse haftanın en düşük puanını Betül ve Şükran ile paylaştı. İki takım da haftanın sonuncusu olunca ne olacağı kararı jüriye kaldı. Heyecanlı geçen bekleyişin ardından jüri bu hafta için eleme yapılmamasına karar verdi.

Kuaförüm Sensin (3)

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!


Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti
Gelinim Mutfakta'nın birincisi ve elenen isim belli olduGelinim Mutfakta'nın birincisi ve elenen isim belli oldu
Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'da kim elendi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuaförüm sensin kuaförüm sensin kim elendi kuaförüm sensin kim gitti kuaförüm sensin 20 aralık cuma sonuçları kuaförüm sensin birincisi gözde kansu

En Çok Okunan Haberler

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Komşuda sular durulmuyor! Ateşe verdiler

Komşuda sular durulmuyor! Ateşe verdiler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci Mine Tugay benzerliğiyle olay oldu

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

Bülent Ersoy'un katıldığı sünnet düğünü Alişan'ın mı?

Fotoğraftaki Alişan mı?

MasterChef'ten elenen Batuhan Bayır kimdir? MasterChef Batuhan kaç yaşında ve nereli?

İddialı yarışmacı, MasterChef'e bu sözlerle veda etti!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 20 Aralık Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'nın birincisi ve elenen isim belli oldu

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 20 Aralık Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kim elendi?

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 20 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.