Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Finalde rahatsızlanan yarışmacı hastaneye kaldırıldı! Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu?

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'in 6 Aralık Cuma günü yayınlanan finalinde elenen isim ve birinci olan belli oldu.

VELİ AMCA FENALAŞTI

Kuaförüm Sensin'in 170. bölümünde; tüm hafta kıyasıya rekabet eden takımlar için büyük gündü. Yarışmanın başından itibaren keyifsiz olduğu gözlenen Veli Taşağıl, yarış için verilen süre başlamadan önce fenalaştı. Rahatsızlığı artan Veli Taşağıl stüdyodan dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı Veli Taşağıl, daha sonra detaylı kontrol için hastaneye götürüldü.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Takımlar final gününde tek renk boya ve saç renklerine kontrast oluşturacak makyaj yapmak için yarıştı. Hem hafta boyu aldıkları düşük puanlar hem de son gün yaşadıkları üzücü olayın da etkisiyle, Veli ve Neslihan haftanın finalinde yarışmaya veda etti. Sevcan ve Melek ise haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.



