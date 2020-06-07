Kuaförüm Sensin'den alacağı para olay olmuştu! Işıl Reçber açıklama yaptı

Kuaförüm Sensin’in yeni jürileri Işıl Reçber, Bülent Ersoy, Seçkin Süngüç’den ilk fotoğraf geldi.

15 Haziran’dan itibaren yeni kadrosuyla yayınlanmaya başlayacak olan yarışmanın bir diğer çok konuşulan konusu ise jürilerin aylık kazançları olmuştu.

Ünlü futbolcu Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, “Programdan haftalık 30 bin, aylık 120 bin kazanacak” haberlerini yalanladı. Reçber açıklamasında "Değerli Bülent hanım ile aynı projede olmak şereftir aynı zamanda keyiftir. Bugün basında benimle ilgili konuşulan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Aynı yarışmada jüri üyesi olan Bülent Ersoy’un ise programdan aylık 1 milyon 250 TL kazanacağı konuşuluyor.

