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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan ayrılığı gündemde! Kubilay Aka'nın Gözde Gürkan yorumu tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 08:50
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İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan ile ayrıldığı gündeme gelmişti. Ayrılık iddialarının sebebi arasında rol arkadaşı Gözde Gürkan vardı. Kubilay Aka yanıtıyla gündeme geldi.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan ayrılığı gündemde! Kubilay Aka'nın Gözde Gürkan yorumu tepki çekti

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşk paylaşımları uzun süre gündem olmuştu. Birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıyan oyuncu çift, zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyordu.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka geçtiğimiz hafta sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Kısa süre ayrılık yaşayan çift barışınca birbirlerini yeniden takibe aldı.

Ayrılığın sebebi olarak da Kubilay Aka’nın rol arkadaşı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı da öne sürüldü.

Ancak Kubilay Aka bu konuda yaptığı açıklamayla tepki çekti. Aka "Rol arkadaşınızla dedikodunuz çıktı" sözünü duyunca şunları söyledi:

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Barışmak için bakın ne yaptı! Buzlar eridi Barışmak için bakın ne yaptı! Buzlar eridi

"Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama ben bir şeyi yalanlamadım. İnsanlara mikrofonu uzatanlar sizlersiniz aslında ben değilim, değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz sadece bir çift olarak kavga ettik tartıştık her normal çift gibi. Buzları erittik bir problemimiz yok! Lütfen böyle şeyleri direkt olarak bana sorarsanız daha iyi olur gereksiz insanları üzmeye gerek yok!"

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Muhabir ise 'gereksiz insan' ifadesine dikkat çekince Kubilay Aka "Kimseye bir şey nitelendirmiyorum gereksiz bir şekilde kimseye mikrofon uzatmayalım" dedi.

Kubilay Aka'nın rol arkadaşına dair bu tavrı sosyal medyada "Ayıp biraz", "Ne kaba bir tavır" eleştirileri aldı.

Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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