Kubilay Alcu boksta WBF kemerini de aldı

Profesyonel boksta namağlup UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, UBO Dünya, WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu olup 3 kemeri elinde bulunduran 31 yaşındaki Muğla Fethiyeli sporcu Kubilay Alcu, kariyerinin 19'uncu zaferine evinde ulaştı.

Kubilay Alcu boksta WBF kemerini de aldı
Berker İşleyen

Fethiye'de Ercan Torunoğulları öncülüğünde düzenlenen Orka Fight Night 2'de ilçenin gururu Kubilay Alcu, kendisi gibi yenilgisiz Brezilyalı rakibi Luciano Falcao'yu yenerek WBF Dünya şampiyonluğu kemer maçını kazandı. Şampiyon boksör, Orka World Water Park'ta düzenlenen organizasyonda rakibini 12 raund sonunda mağlup ederek kariyerinin 19'uncu maçını ve dördüncü kemerini kazandı.

Organizasyonu Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Bora Kaya ve Turgay Terzi, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi. Kubilay Alcu'ya şampiyonluk kemerini Muğla Valisi İdris Akbıyık takdim etti.

Boks
