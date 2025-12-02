Derbi sonrası şoke eden olay: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Süper Lig'in 14. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olurken maç öncesinde Fenerbahçe yönetimi, birçok eski futbolcusunu Kadıköy'e davet etti.

Birçok eski futbolcu, Galatasaray derbisine davet edilirken, yönetim hem futbolculara motivasyon sağlamak hem de birlik mesajı vermişti.

DERBİ SONRASI GÖZALTI

Davetli isimler arasında bulunan Fenerbahçe'nin ve milli takımın eski futbolcusu Gökhan Gönül de derbiye gelirken, karşılaşmanın ardından ise hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Derbiden çıkan Gökhan Gönül havalimanında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edilirken Gönül'ün de bu isimler arasında olduğu öğrenildi.

BİR FUTBOLCU DAHA...

Soruşturma kapsamında aralarında ünlü illüzyonist Aref Ghafourı ve eski kaleci Emrullah Şalk'ın da bulunduğu 12 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde;

-Aref Ghafourı

-Bedri Erdoğan

-Cemal Çetinkaya

-Furkan Koçak

-Alper Atalay

-İlker İlhan

-Muhammet Erdoğan

-Murat Ağcabağ

-Murat Güler

-Gökhan Gönül

-Emrullah Şalk

-Akif Koç

Ayrıca, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SEBEBİ: SPEKÜLASYON

Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.