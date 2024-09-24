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  4. Kübra Aykut 5. kattan atlayarak intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı | İntihardan hemen önce evdeki o hallerini kayda aldı

Kübra Aykut 5. kattan atlayarak intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı | İntihardan hemen önce evdeki o hallerini kayda aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.09.2024 07:08
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İddialara göre; TikTok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Ölmeden hemen önce evinde temizlik yaptığı anları kayda alan fenomenin o anları ortaya çıktı. Fenomenin intihar etmeden önce mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Kübra Aykut 5. kattan atlayarak intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı | İntihardan hemen önce evdeki o hallerini kayda aldı

"Kübrasal" ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınan Kübra Aykut hayatını kaybetti. İddialara göre; TikTok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yaparak tanınan Kübra Aykut’un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.

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İNTİHAR MEKTUBUNDA ŞİFREYİ YAZDI

Ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut’un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut’un evini temizlediği anlar yer aldı.

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44 KİLOYA DÜŞTÜ

Aykut'un ölümünden 6 saat önce yaptığı paylaşımda ise, "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum. Ne yapacağım ben, bana acil kilo aldırmanız gerekiyor" dediği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Kübra Aykut
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