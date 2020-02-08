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Kübra Dağlı’dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda altın madalya

Red Bull Red Bull
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Türkiye’nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden Dağlı, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde altın madalya kazanırken Serbest Stil Çifler’de ise ikinci oldu.

Kübra Dağlı’dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda altın madalya

Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı. İstanbul’da düzenlenen uluslararası turnuvada Kübra Dağlı Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde poyumun en üst basamağına çıktı. Dağlı, Serbest Stil Çiftler kategorisinde ise partneri Emirhan Muran’la gümüş madalya kazandı.

‘Ülkemi gururlandıracağım’

Türkiye Şampiyonası’nda sonra hedef turnuvalarından birinde daha istedikleri sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, “Asıl amacımız Dünya Şampiyonası. Bu şampiyonaya hazırlanırken koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, motivasyonumuzu arttırıyor. Bu sebeple Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası’ndaki altın madalya benim için çok önemliydi. Umarım Danimarka’da yapılacak şampiyonada dünya şampiyonu olarak ülkemi gururlandıracağım” dedi.
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Kübra Dağlı, Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvas, altın madalya,

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