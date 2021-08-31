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Küçük Efe, obeziteden kurtulabilmek için destek bekliyor

31.08.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Erdoğan ailesi, 10 yaşında olmasına rağmen 165 kiloya çıkan oğulları Efe Samet'in sağlığına kavuşması için yardım istiyor - Belediyede işçi olarak çalışan baba Mustafa Erdoğan: - "Yalvarıyorum oğluma yardımcı olunsun. Kimseden maddi yardım beklemiyorum, sadece çocuğumun tedavisine yardım edilsin" - "Oğlumun yaşı 10, elinden tutup parka götüremedim. Kucağıma alamadım. Bunlara çok üzülüyorum, bir baba olarak canım yanıyor"

MUSTAFA HATİPOĞLU - Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Erdoğan ailesi, hastalığı nedeniyle 165 kiloya çıkan ve birçok hastalığı bulunan 10 yaşındaki oğulları Efe Samet'in sağlığına kavuşabilmesi, okuluna gidebilmesi için destek istiyor.

Hacı İlyas Mahallesi'nde Mustafa ve Esmeray Erdoğan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Efe, 3 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı. Sürekli yeme isteği duyan çocuk, 10 yaşına geldiğinde 165 kilograma ulaştı.

Obeziteye bağlı tansiyon, karaciğer yağlanması, nefes darlığı, astım, şeker ve damar hastalığı, başta olmak üzere aşırı uyku hali sorunları yaşayan Efe, yürümekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla evinden çıkamayan, solunum sıkıntısı çeken ve uyku apnesi olan Efe, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür'ün hediye ettiği solunum cihazıyla geceleri uyuyabiliyor, tekerlekli sandalyeyle de hastaneye götürülebiliyor.

Ağabeyi ve arkadaşları dışarıda koşup oynarken onları camdan izlemekle yetinmek zorunda kalan Efe, fazla kilolarından kurtularak, çok sevdiği okuluna gitmeyi, oyun oynamayı hayal ediyor.

Aşırı kiloya bağlı rahatsızlıkları nedeniyle güçlükle konuşabilen Efe, kendisine uzanacak bir yardım elini beklediğini, zayıflamak istediğini söyledi.

-"Bir babanın evladını kucağına alamaması ne kadar kötü bir şey"

Belediyede işçi olarak çalışan baba Mustafa Erdoğan, 16 yaşındaki büyük oğlu Ali'nin hidrosefali ve epilepsi hastalığının bulunduğunu, iki oğlunu hastaneye götürmekte zorluklar yaşadıklarını aktardı.

Çocuklarının bugüne kadar çok sayıda ameliyat geçirdiğini anlatan Erdoğan, "Efe, hafif zihinsel engelli ve obezite hastası. Kiloya bağlı birtakım rahatsızlıkları mevcut. Uyku apnesi var, geceleri rahat uyuyamıyor. Cihaza bağlı şekilde yatıyor." dedi.

Sürekli hastanelere gittiklerini ancak şu ana kadar bir sonuç alamadıklarını dile getiren Erdoğan, evladının gözünün önünde gün geçtikçe ölüme bir adım daha yaklaştığını dile getirdi.

Bir babanın evladını kucağına alamamasının, onu parka bile götürememesinin üzüntü verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yalvarıyorum oğluma yardımcı olunsun. Kimseden maddi yardım beklemiyorum, sadece çocuğumun tedavisine yardım edilsin. Oğlumun yaşı 10, elinden tutup parka götüremedim. Kucağıma alamadım. Bunlara çok üzülüyorum, bir baba olarak canım yanıyor. İki yıldır uzaktan eğitim alıyordu, şimdi okula gidebilecek durumda değil. Hastaneye götürürken otobüsler almıyor, özel araç tutuyorum. Ben de hastayım ama tek derdim, çocuklarımın sağlığına kavuşması."

Anne Esmeray Erdoğan da Efe'nin fazla kiloları nedeniyle özellikle geceleri yatakta dönerken zorlandığını, nefes almada güçlük çektiğini ve sık sık ağrıları olduğunu aktardı.

Ağabeyi Ali Erdoğan da kardeşinin hayalinin, sağlıklı çocuklar gibi sokaklarda koşmak ve onlarla top oynamak olduğunu ifade etti.

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