Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimdir? Küçük Esnaf filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de!

Küçük Esnaf filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. İlk gösterime girdiği günden itibaren 15 hafta boyunca sinemada yayınlanan Küçük Esnaf filmini 832 bin 50 kişi izledi. Toplamda 9 milyon 17 bin 873,91 TL hasılat elde eden Küçük Esnaf filminde kendi halinde bir esnaf olan Berhudar’ın hayat hikayesi işleniyor. İşte Küçük Esnak filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

8 Nisan 2016'da gösterime giren Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının mafyadan aldığı 100 bin TL borç, ölümünün ardından miras olarak bir mahallede çilingir olarak çalışan oğlu Berhudar'a kalıyor. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyemeyen Berhudar, borcu ödeyebilmek için düşünmeye başlar. Parayı toplamaya çalışırken yaşadığı olayların ardı arkası kesilmez.

Bu esnada yolu güzel ve genç bir kadınla kesişen Berhudar, iyice çıkmaza girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan çilingir Berhudar'ın hikâyesi, aşkla, arkadaşlıkla, aileyle harmanlanarak, komik bir hal alır.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Cezmi Baskın – Hüseyin

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Ünal Yeter – Salih

Gupse Özay – Burcu

Beyti Engin – Dalyan

Olgun Toker – Oktay

Kaan Yılmaz – Caner

Ahmet Arslan – Kamil

Erdal Tosun – Haydar

Kadir Polatçı – Bekir

Hasan Aslan Giray – Taksici

