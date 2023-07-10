Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimdir? Küçük Esnaf filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de!

Küçük Esnaf filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. İlk gösterime girdiği günden itibaren 15 hafta boyunca sinemada yayınlanan Küçük Esnaf filmini 832 bin 50 kişi izledi. Toplamda 9 milyon 17 bin 873,91 TL hasılat elde eden Küçük Esnaf filminde kendi halinde bir esnaf olan Berhudar’ın hayat hikayesi işleniyor. İşte Küçük Esnak filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
8 Nisan 2016'da gösterime giren Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.
Babasının mafyadan aldığı 100 bin TL borç, ölümünün ardından miras olarak bir mahallede çilingir olarak çalışan oğlu Berhudar'a kalıyor. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyemeyen Berhudar, borcu ödeyebilmek için düşünmeye başlar. Parayı toplamaya çalışırken yaşadığı olayların ardı arkası kesilmez.
Bu esnada yolu güzel ve genç bir kadınla kesişen Berhudar, iyice çıkmaza girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan çilingir Berhudar'ın hikâyesi, aşkla, arkadaşlıkla, aileyle harmanlanarak, komik bir hal alır.
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Cezmi Baskın – Hüseyin
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Ünal Yeter – Salih
Gupse Özay – Burcu
Beyti Engin – Dalyan
Olgun Toker – Oktay
Kaan Yılmaz – Caner
Ahmet Arslan – Kamil
Erdal Tosun – Haydar
Kadir Polatçı – Bekir
Hasan Aslan Giray – Taksici