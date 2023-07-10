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Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimdir? Küçük Esnaf filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de!

10.07.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Zeynep Koçak ile İbrahim Büyükak’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı Küçük Esnaf filminin yönetmenliğini ise Bedran Güzel yaptı. Komedi türünde olan Küçük Esnaf filmi zaman zaman televizyon erkanlarında yayınlanıyor. Peki, Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimdir? Küçük Esnaf filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Küçük Esnaf filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. İlk gösterime girdiği günden itibaren 15 hafta boyunca sinemada yayınlanan Küçük Esnaf filmini 832 bin 50 kişi izledi. Toplamda 9 milyon 17 bin 873,91 TL hasılat elde eden Küçük Esnaf filminde kendi halinde bir esnaf olan Berhudar’ın hayat hikayesi işleniyor. İşte Küçük Esnak filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

8 Nisan 2016'da gösterime giren Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.

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KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının mafyadan aldığı 100 bin TL borç, ölümünün ardından miras olarak bir mahallede çilingir olarak çalışan oğlu Berhudar'a kalıyor. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyemeyen Berhudar, borcu ödeyebilmek için düşünmeye başlar. Parayı toplamaya çalışırken yaşadığı olayların ardı arkası kesilmez.

Bu esnada yolu güzel ve genç bir kadınla kesişen Berhudar, iyice çıkmaza girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan çilingir Berhudar'ın hikâyesi, aşkla, arkadaşlıkla, aileyle harmanlanarak, komik bir hal alır.

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KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

Zeynep Koçak – Avukat Ezel
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Cezmi Baskın – Hüseyin
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Ünal Yeter – Salih
Gupse Özay – Burcu
Beyti Engin – Dalyan
Olgun Toker – Oktay
Kaan Yılmaz – Caner
Ahmet Arslan – Kamil
Erdal Tosun – Haydar
Kadir Polatçı – Bekir
Hasan Aslan Giray – Taksici

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Star TV küçük esnaf Oyuncu gupse

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