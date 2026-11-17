Kanal D’nin yeni dizisi Susuz Yaz için geri sayım başladı. Necati Cumalı’nın unutulmaz eserinden uyarlanan ve 1970’lerin Adana’sını ekranlara taşıyacak dizinin afişi de yayınlandı.

Sosyal medyada Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'li afiş yayınlanır yayınlanmaz dizi konuşulmaya başlandı. Susuz Yaz afişi beğeni toplarken iki oyuncunun iyi partner olduklarına dair yorumlar da yapıldı.

Sosyal medyada "Bu dizi ne zaman?", "Artık tanıtım gelmedi", "Tanıtım bekliyoruz", "Çok güzel ikili oldular" yorumları yapıldı.

SUSUZ YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturduğu dizi; Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper’i (Cevri) bir araya getiriyor.