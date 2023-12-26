KÜÇÜK ESNAF KONUSU, OYUNCULARI VE İSİMLERİ! Küçük Esnaf oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Küçük Esnaf filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Zeynep Koçak ile İbrahim Büyükak’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı Küçük Esnaf filminin yönetmenliğini ise Bedran Güzel yaptı. Komedi türünde olan Küçük Esnaf filmi zaman zaman televizyon erkanlarında yayınlanıyor. İşte Küçük Esnak filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Babasının mafyadan aldığı 100 bin TL borç, ölümünün ardından miras olarak bir mahallede çilingir olarak çalışan oğlu Berhudar'a kalıyor. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyemeyen Berhudar, borcu ödeyebilmek için düşünmeye başlar. Parayı toplamaya çalışırken yaşadığı olayların ardı arkası kesilmez.
Bu esnada yolu güzel ve genç bir kadınla kesişen Berhudar, iyice çıkmaza girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan çilingir Berhudar'ın hikâyesi, aşkla, arkadaşlıkla, aileyle harmanlanarak, komik bir hal alır.
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Cezmi Baskın – Hüseyin
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Ünal Yeter – Salih
Gupse Özay – Burcu
Beyti Engin – Dalyan
Olgun Toker – Oktay
Kaan Yılmaz – Caner
Ahmet Arslan – Kamil
Erdal Tosun – Haydar
Kadir Polatçı – Bekir
Hasan Aslan Giray – Taksici
8 Nisan 2016'da gösterime giren Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Küçük Esnaf
22:30 Yerli Sinema Küçük Esnaf
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema