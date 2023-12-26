KÜÇÜK ESNAF KONUSU, OYUNCULARI VE İSİMLERİ! Küçük Esnaf oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Küçük Esnaf filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Zeynep Koçak ile İbrahim Büyükak’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı Küçük Esnaf filminin yönetmenliğini ise Bedran Güzel yaptı. Komedi türünde olan Küçük Esnaf filmi zaman zaman televizyon erkanlarında yayınlanıyor. İşte Küçük Esnak filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının mafyadan aldığı 100 bin TL borç, ölümünün ardından miras olarak bir mahallede çilingir olarak çalışan oğlu Berhudar'a kalıyor. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyemeyen Berhudar, borcu ödeyebilmek için düşünmeye başlar. Parayı toplamaya çalışırken yaşadığı olayların ardı arkası kesilmez.

Bu esnada yolu güzel ve genç bir kadınla kesişen Berhudar, iyice çıkmaza girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan çilingir Berhudar'ın hikâyesi, aşkla, arkadaşlıkla, aileyle harmanlanarak, komik bir hal alır.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Cezmi Baskın – Hüseyin

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Ünal Yeter – Salih

Gupse Özay – Burcu

Beyti Engin – Dalyan

Olgun Toker – Oktay

Kaan Yılmaz – Caner

Ahmet Arslan – Kamil

Erdal Tosun – Haydar

Kadir Polatçı – Bekir

Hasan Aslan Giray – Taksici

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

8 Nisan 2016'da gösterime giren Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.

STAR TV YAYIN AKIŞI 26 ARALIK 2023 SALI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Küçük Esnaf

22:30 Yerli Sinema Küçük Esnaf

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema





