Meryem Uzerli'yi hiç böyle görmediniz: Nostaljik paylaşımına beğeni yağdı

2011 yılında Show TV’de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile şöhrete kavuşan Meryem Uzerli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni topladı.

BAŞARILI PROJELERLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

“Öteki Taraf” , “Ru” “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi yapımlarla adından söz ettiren 44 yaşındaki oyuncu, magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son dönemde başarılı projeleri ile konuşulan Uzerli, 7.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

22 YAŞINDAKİ HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Geçmiş yıllarda çekilen fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden pozitif yorumlar aldı. Uzaylı‘nın 22 yaşındaki halini gösteren karede güzelliği beğeni topladı. Ünlü oyuncunun paylaştığı kare kısa sürede çeşitli sosyal medya platformlarında da tartışma konusu oldu. Ünlü oyuncunun makyajsız hali diğer meslektaşlarıyla karşılaştırıldı.