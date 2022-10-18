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Küçük gelen bikini üstüyle poz verdi! "Üstsüz olsan daha iyi"

18.10.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımları sayesinde ününe ün katan Demi Rose durmuyor. Geçtiğimiz günlerde bir ara kadınlardan da hoşlandığını açıklayan Rose yeni pozlar verdi. Küçücük bikini üstüyle poz veren Rose'u görenler "Üstsüz olsan daha iyi" dedi.

Küçük gelen bikini üstüyle poz verdi! "Üstsüz olsan daha iyi"

Sosyal medyada seks sembolü olarak yer aldığını söyleyen Demi Rose yeni pozlarını paylaştı. Çıplak pozları ve kıvrımları sayesinde ünlenen ve modellik yapmaya başlayan Demi Rose yine küçücük bir bikini üstüyle kamera önüne geçti.

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Geçtiğimiz günlerde bir süre kadınlarla da ilgilendiğini ancak artık ilgi alanının yalnızca erkekler olduğunu söyleyen Rose'un göğüslerinin yarısının açık olduğunu görenler kendilerini tutamadı.

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Demi Rose'a "Üstsüz olsan daha iyi" yorumları yağdı.

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Demi Rose sosyal medya
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