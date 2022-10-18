Küçük gelen bikini üstüyle poz verdi! "Üstsüz olsan daha iyi"

Sosyal medyada seks sembolü olarak yer aldığını söyleyen Demi Rose yeni pozlarını paylaştı. Çıplak pozları ve kıvrımları sayesinde ünlenen ve modellik yapmaya başlayan Demi Rose yine küçücük bir bikini üstüyle kamera önüne geçti.

Geçtiğimiz günlerde bir süre kadınlarla da ilgilendiğini ancak artık ilgi alanının yalnızca erkekler olduğunu söyleyen Rose'un göğüslerinin yarısının açık olduğunu görenler kendilerini tutamadı.

Demi Rose'a "Üstsüz olsan daha iyi" yorumları yağdı.



