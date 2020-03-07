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Küçük hafızlar şehitler için dua etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.03.2020 08:47 | Son Güncelleme

Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla Cami Kebir Camisinde bir araya gelen küçük hafızlar şehitler için dua etti.Müftülüğün düzenlemiş olduğu ‘Sabah namazı’ programı ile vatandaşlar sabah namazında Cami Kebir Camisinde bir araya geldi.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla Cami Kebir Camisinde bir araya gelen küçük hafızlar şehitler için dua etti.
Müftülüğün düzenlemiş olduğu ‘Sabah namazı’ programı ile vatandaşlar sabah namazında Cami Kebir Camisinde bir araya geldi. Recep Demir Kuran kursunda hafızlık eğitimi olan öğrencilerinde katıldığı programda tüm şehitler için eller semaya açılarak dua edildi. Sabah namazının eda edilmesinin ardından küçük hafızlar tarafından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.
Şehitler için Kuran-ı Kerim okunduğunu ifade eden Müftü Mehmet Emin Çetin, “Sabah namazında vatandaşlarımızla Cami Kebir Camimizde bir araya geldik. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizde katıldı. Sabah namazını eda ettik. Ardından tüm şehitler için dua edip Kuran-ı Kerim okuduk. Allah şehitlerimize rahmet etsin” diye konuştu.

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Sabah
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Öğle
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Akşam
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Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Sıfa Eczanesı Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
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