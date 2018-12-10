TREND

Küçük kedi kalp masajıyla hayata döndü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.12.2018 12:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği sokaktaki hayvanları beslerken küçük bir kedinin gözlerini kapandığını gördü. Sahilde kayalıkların arasına giren korkudan kalbi duran küçük kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Karamürsel'de, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği üyeleri sahilde besleme yaparken küçük bir kedinin gözlerinin iltihaplanarak kapandığını gördü. Dernek üyeleri küçük kedinin tedavisini yapmak istedi. Küçük kedi sahilde kayalıkların arasına girdi. Kayalıkların arasından çıkarılan kedinin korkudan kalbi durdu. Dernek yöneticisi Bahar Gök kediye kalp masajı yaptı. Kedi kısa süre sonra sıçrayarak kendine gelirken, gözlerine merhem sürülerek, yiyecek verildi.

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, Besleme yaparken karşılaştık. Gözü ve burnu iltihaptan kapanmıştı. Yoldan geçen hayvansever bir gencimiz zorlada olsa kayaların arasında yakaladı ama çok korktuğu için ufak bir şok yaşadı kalbi ve nefesi durdu. Küçük bir müdahale ile kendine getirdik. Canımızı kurtarmanın mutluluğu tarif edilemez. dedi.

(DHA)

PARTNERCareem taksilerle yola devam edecek!Careem taksilerle yola devam edecek!
Kapkaççı dehşeti! Az daha...Kapkaççı dehşeti! Az daha...
İnekler sürücüye bakakaldıİnekler sürücüye bakakaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi Kocaeli kalp masajı

En Çok Okunan Trend Haberler

Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

İlginizi Çekebilir

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Fantezi ağır kaçtı, kendini yarı çıplak sokaklara attı!

Fantezi ağır kaçtı, kendini yarı çıplak sokaklara attı!

Tüyler ürperten görüntü! Ölmüş peygamberdevesinin içinden çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Ölmüş peygamberdevesinin içinden çıktı

Böyle tedavi görülmedi! Kemik tedavisi sosyal medyayı salladı

Böyle tedavi görülmedi! Kemik tedavisi sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah razı olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Model o günleri anlattı: Kaçırıldım, ilaçla uyutulup günlerce tecavüze uğradım

Model o günleri anlattı: Kaçırıldım, ilaçla uyutulup günlerce tecavüze uğradım

Çantasını çaldığı yaşlı kadını az daha eziyordu

Kapkaççı dehşeti! Az daha...

"İnekten kurtulayım" derken duvara çarptı, inekler bakakaldı

İnekler sürücüye bakakaldı

Kuyumcuda ürün deneyen kadın korku dolu anlar yaşattı

Çalışanlara korku dolu anlar yaşattı

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Yolun ortasında coplu saldırı!

Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada

Pitbull dehşeti kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.