Küçük kedi kalp masajıyla hayata döndü

Karamürsel'de, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği üyeleri sahilde besleme yaparken küçük bir kedinin gözlerinin iltihaplanarak kapandığını gördü. Dernek üyeleri küçük kedinin tedavisini yapmak istedi. Küçük kedi sahilde kayalıkların arasına girdi. Kayalıkların arasından çıkarılan kedinin korkudan kalbi durdu. Dernek yöneticisi Bahar Gök kediye kalp masajı yaptı. Kedi kısa süre sonra sıçrayarak kendine gelirken, gözlerine merhem sürülerek, yiyecek verildi.

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, Besleme yaparken karşılaştık. Gözü ve burnu iltihaptan kapanmıştı. Yoldan geçen hayvansever bir gencimiz zorlada olsa kayaların arasında yakaladı ama çok korktuğu için ufak bir şok yaşadı kalbi ve nefesi durdu. Küçük bir müdahale ile kendine getirdik. Canımızı kurtarmanın mutluluğu tarif edilemez. dedi.

(DHA)

