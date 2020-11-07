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Küçük kızın doğal gaz hayali gerçekleşiyor

VAN HABERLERİ  | 07.11.2020 15:05 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden doğuştan engelli 14 yaşındaki Ayşegül Yılmaz’ın doğal gaz hayali yapılan girişimler sonucunda gerçekleşiyor.Tatvan ilçesinde bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden Necmettin Yılmaz isimli vatandaşın doğuştan engelli kızı Ayşegül Yılmaz (14) için evine doğal gaz çektirebilmenin hayali yapılan girişimler sonucunda gerçekleşiyor.Çalışmalardan memnun olan baba Necmettin Yılmaz “Belediye başkanımız, kaymakamımız ve gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden doğuştan engelli 14 yaşındaki Ayşegül Yılmaz’ın doğal gaz hayali yapılan girişimler sonucunda gerçekleşiyor.
Tatvan ilçesinde bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden Necmettin Yılmaz isimli vatandaşın doğuştan engelli kızı Ayşegül Yılmaz (14) için evine doğal gaz çektirebilmenin hayali yapılan girişimler sonucunda gerçekleşiyor.
Çalışmalardan memnun olan baba Necmettin Yılmaz “Belediye başkanımız, kaymakamımız ve gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum. Doğal gaz çalışmamız bitmek üzere, Allah’ın izniyle kızım doğal gaza kavuşacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Konunun ilk günden burana takipçisi olduklarını dile getiren Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, “Küçük kızımızın hayalinin gerçekleşmesinden çok memnunuz. Bizimle Birlikte ilk günden beri konunun takipçisi olan Milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler’e, doğal gaz firması çalışanlarına ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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