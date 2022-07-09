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Küçük Miraç'ın yemek borusundan iki metal para çıkarıldı

09.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da, aniden başlayan kızarma ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürülen 3,5 yaşındaki çocuk, paraların çıkarılmasıyla rahat nefes aldı - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ali Tuncer: - "Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları en çok görülen ev içi kazalardan birisidir. Bayramda parayı bilmeyen çocuklara bozuk para vermeyin. Çocuklar, oynarken parayı yutabiliyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da kızarma, öksürük ve nefes alamama gibi şikayetlerle hastaneye götürülen çocuğun yemek borusunda tespit edilen 2 metal para başarıyla çıkarıldı.

Evde kardeşiyle oynayan 3,5 yaşındaki Miraç Özok, birden rahatsızlandı. Çocuk, öksürme, kızarma ve nefes alamama şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan detaylı tetkiklerde çocuğun yemek borusunda 2 metal para görüldü. Her geçen dakika durumu daha da kötüleşen Miraç'ın yemek borusunu tıkayan paralar, başarıyla çıkarıldı.

Tıbbi müdahalenin ardından çocuk tükürüğünü yutmaya ve rahat nefes alıp vermeye başladı, şikayetleri sona erdi.

- "Yüzü kızarıktı, su içirmeye çalıştım içemedi"

Anne Ebru Özok, AA muhabirine, oğlunun para yuttuğu esnada mutfakta olduğunu belirtti.

Miraç'ın da ağabeyiyle balkonda oynadığını aktaran Özok, "Yanıma gelerek, 'Para yuttum anne.' dedi. Yüzü kızarıktı, su içirmeye çalıştım, içemedi. Hemen ambulansı aradık. Hastanede çekilen filmde para yemek borusunda görünüyordu. Vakit kaybetmeden yapılan tıbbı müdahaleyle sağlığına kavuştu çok şükür." diye konuştu.

- "Bayramda çocuklara bozuk para vermeyin"

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ali Tuncer de minik Miraç'ın acil servise para yutma şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Acil serviste çekilen filmlerde paranın özofagusta (yemek borusunda) olduğunu gördüklerini anlatan Tuncer, şunları aktardı:

"Paraları çıkardık. İki ayrı cisim yutmuş. Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları en çok görülen ev içi kazalardan birisidir. Bayramda parayı bilmeyen çocuklara, bozuk para vermeyin. Çocuklar parayı oynarken, yutabiliyor. Çocuk, kardeşiyle oynarken parayı yutmuş. Bayramda da mümkünse çocuklara bozuk para yerine, kağıt para verin. Yaz mevsimindeyiz. Bir sürü çekirdekli meyve var. Meyveyi verdiğimizde çocuğa çekirdeği yutmamasını söyleyelim. Özellikle kayısı, kiraz, erik gibi meyvelerin çekirdekleri, çocukların yemek borularına takılabilmekte."

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bozuk para miraç

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