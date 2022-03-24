Küçük Osman'ı soluk borusuna kaçan "fıstık parçaları" öldürüyordu

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da sol akciğer girişinde fıstık parçaları tespit edilen 3 yaşındaki çocuk, tıbbi müdahaleyle rahat nefes aldı.

Evde ağabeyiyle oynayan 3 yaşındaki Osman Hanlı, birden rahatsızlandı. Öksürme, morarma ve nefes alamama şikayetiyle götürüldüğü hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan detaylı tetkiklerde Han'ın sol akciğerinin havalanmadığı görüldü. Yutulan bir yabancı cismin sol akciğere kaçmış olabileceği değerlendirildi. Her geçen dakika aleyhine işleyen çocuk, acil olarak bronkoskopi (kamerayla akciğerlere bakılma işlemi) için ameliyata alındı.

Minik Osman'ın sol akciğerine giden soluk borusunun girişini fıstık parçalarının tıkadığı belirlendi. Başarılı tıbbi işlemin ardından çocuk rahat nefes alıp vermeye başladı, şikayetleri sona erdi.

- "Boğuluyordu, durumu kötüydü"

Baba Orkan Musa Hanlı, AA muhabirine, ağabeyiyle oynarken ağzına fıstık atan Osman'ın fenalaştığını aktararak, şunları anlattı:

"Sesleri duyunca yanlarına gittim. Oğlum morarmıştı, öksürmeye çalışıyordu. Boğuluyordu, durumu kötüydü. Hemen çocuğun sırtına vurduk ağzından birkaç parça fıstık çıktığını gördük. Şikayetler devam edince çocuğumuzu götürdüğümüz hastaneden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Osman'ın ciğerinden 6 küçük fıstık parçası çıkarıldı. Doktor bize, 'Çocuklarınızı 5 yaşına kadar çerez gibi soluk borusuna kaçabilecek sert gıdalardan ve oyuncaklardan uzak tutun.' dedi. Bize 'Asla yatarak yemek yedirmeyin, yemek yerken çocukları ağlatmayın, güldürmeyin.' dedi."

- "Erken tanı hayat kurtarıyor"

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ali Tuncer de tanı konulduktan sonra zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini dile getirdi.

Yabancı cisim aspirasyonlarının en çok gördükleri şikayetlerden biri olduğunu vurgulayan Tuncer, şöyle konuştu:

"Yabancı cisim aspirasyonlarını yüzde 80 oranında 3 yaşın altında görmekteyiz. Hastamıza da şikayetler başlayınca ilk müdahalesi evde anne baba tarafından yapılıyor. Yaptığımız muayenede sol akciğerinde ıslık tarzında ses duyuldu. Yapmış olduğumuz operasyonla sol akciğer alt lob girişinde fıstığı gördük, temizledik. Çocuk sağlığına kavuştu. Yabancı cisim erken dönemde çıkarılmazsa sonrasında zatürreye sebep olmakta. Erken tanı hayat kurtarıyor. Soluk borusuna yabancı cisim kaçarak boğulma vakalarını 4- 5 yaşın altındaki çocuklarda daha sık görmekteyiz. Çocukların ağzına verdiğimiz yiyecekleri iyice çiğnemesini sağlamalıyız."

Tuncer, çocukların yemek yerken şakalaşmamaları, koşmamaları, gülmemeleri, ağlamamaları gerektiğini belirterek, ebeveynlerin, bakıcıların ve öğretmenlerin ilk yardım konusunda eğitilmesi gerektiğini kaydetti.​​​​​​​

