Küçük Özge'nin yüzü "Antalyalı Örümcek Adam" ile güldü

"Antalyalı Örümcek Adam" olarak bilinen Burak Soylu, Özge ile bir araya geldi.

Mutlu olması için Özge'nin en sevdiği kurgusal süper kahraman "Örümcek Adam" ile buluşma hayali de gerçeğe dönüştü.

- "Antalyalı Örümcek Adam" onun için mutluluk kaynağı oldu"

Baba Yıldırım, AA muhabirine, her şeyi kızının gülümsemesi için yaptığını söyledi.

Özge'nin protez bacağını daha iyi kullanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Kızıma daha iyi bir gelecek hazırlamak için çaba gösteriyorum. Özge'nin mutlu şekilde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Zor günlerimiz oluyor ama yine de onu mutlu etmenin yollarını arıyoruz. Özgemiz de hayata hep pozitif bakıyor. Antalyalı Örümcek Adam onun için mutluluk kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

- "Güzel vakit geçirdik, oyunlar oynadık"

Soylu ise moral ve motivasyon olması için Özge ile bir araya geldiğini kaydetti.

İnsanlara faydalı olmayı sevdiğini belirten Soylu, "Özge'nin yüzü zaten babası sayesinde hep gülüyor. Onu hep mutlu etmiş. Ben de Antalya'nın Örümcek Adamı olarak hep onların yanındayım. Çünkü Özge çok özel bir çocuk. Güzel vakit geçirdik, oyunlar oynadık." dedi.

